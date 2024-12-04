Міністр оборони Південної Кореї взяв відповідальність за оголошення воєнного стану і заявив про готовність піти у відставку

Про це інформують південнокорейські видання Yonhap і Newscj.

"Я відчуваю повну відповідальність і прошу вибачення за те, що викликав плутанину та занепокоєння щодо воєнного стану", - зазначив Кім Йон Хьон у повідомленні журналістам.

Він заявив, що сам запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан.

"Я взяв на себе відповідальність за всю ситуацію і висловив вдячність президенту. Усі солдати, які виконували обов’язки щодо питань воєнного стану, виконували вказівки міністра", - додав корейський міністр оборони.

Як пишуть корейські медіа, на тлі цього він оголосив про готовність подати у відставку.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вторглися до лідерів опозиції з метою арешту.

Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6-ти годин.

Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сук Йоля "негайно" піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом.