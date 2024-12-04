У Південній Кореї опозиція закликала президента піти з посади та пригрозила імпічментом

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що представники опозиції вимагають від президента відставки, оскільки, за їх словами, оголошення воєнного стану є порушенням Конституції країни.

Під час екстреного засідання своїх депутатів у Національній Асамблеї Демократична партія оголосила, що негайно розпочне процес імпічменту проти Юна, якщо він сам не піде у відставку.

"Оголошення Юном воєнного стану є явним порушенням Конституції. Це серйозний акт заколоту і прекрасна причина для імпічменту", - йдеться у резолюції.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вторглися до лідерів опозиції з метою арешту.

Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасовування воєнного стану, який тривав близько 6-ти годин.