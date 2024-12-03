У Південній Кореї оголосили надзвичайний воєнний стан, - Yonhap

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на слова південнокорейського лідера.

Зазначено, що Сок Йоль оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у вівторок, 3 грудня. Подробиць інформаційне агентство Південної Кореї не наводить.