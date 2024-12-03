У Південній Кореї оголосили надзвичайний воєнний стан, - Yonhap
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на слова південнокорейського лідера.
Зазначено, що Сок Йоль оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у вівторок, 3 грудня. Подробиць інформаційне агентство Південної Кореї не наводить.
- 12 вересня військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією.
- 18 вересня Північна Корея провела запуск балістичних ракет у бік Східного моря. У Японії заявили, що ціль впала за межі виключної економічної зони країни.
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- 8 листопада президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про готовність Сеула до спільної зі Сполученими Штатами відповіді у разі ядерної агресії з боку КНДР.
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