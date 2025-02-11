Про це повідомляє російське пропагандистське агентство міських новин "Москва".

Російське медіа, посилаючись на документацію, яка опинилась у їхньому розпорядженні, стверджує, що компанія англійського футболіста, футбольного функціонера і моделі Девіда Бекхема DB Ventures зареєструвала у Росії бренд David Beckham.

Товарний знак нібито зареєстрований за класом міжнародної класифікації товарів і послуг №24, що дозволяє під цим брендом виробляти та продавати тканини, чохли для меблів, протимоскітні сітки, скатертини, штори та тюлі, дорожні пледи, спальні мішки, кухонні рушники, ковдри для домашніх тварин, конверти для новонароджених та шкіряні простирадла.

Заявку на реєстрацію бренду David Beckham компанія DB Ventures подала до Роспатенту у червні 2024 року.

У 2014 році Бекхем заснував власну компанію DB Ventures, яка управляє рекламними контрактами спортсмена, зокрема з Adidas, а також брендом годинників Tudor і брендом віскі Haig Club. У березні 2022 року Бекхем продав 55% DB Ventures американській брендинговій компанії Authentic Brands Group, яка володіє Reebok, Juicy Couture та іншими активами.