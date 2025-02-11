РФ поступово переконала Захід у тому, що вона з Кримом і Донбасом "один народ", – історик Радомир Мокрик

Про це історик Радомир Мокрик сказав в інтерв'ю Еспресо.

Він зазначив, що американська славістка Ева Томпсон уже давно намагалася показати цю імперську сутність російської культури, заявивши про найбільшу лінгвістичну містифікацію.

"Це, власне, те, що Росія поневолені народи, поневолені спільноти називає Росією. Мова про те, що британці не називали Індію Британією, а Росія навпаки намагається вдати, що це все "наше", навіть на лінгвістичному рівні. І це спрацювало, це створило ілюзію про те, що це все, всі-всі ці народи є якоюсь частиною Росії", - пояснив Мокрик.

За його словами, це явище сягає корінням XIX століття, а саме часів переходу Московії в Росію.

"Тобто ось ця ілюзія дуже глибоко вкорінилась насправді, і, давайте будемо відверті, вона десь навіть ще по інерції до сьогодні діє", - сказав історик.

Він додав, що ці маніпуляції особливо яскраво проявилися з початком російської агресії у 2014 році.

"Тому що коли українці намагались пояснити, що йдеться саме про російську агресію в Криму і на Донбасі, багато західних інтелектуалів казали, думали чи казали так, що, ну, дивіться, не дуже зрозумілий кордон, Росія, Донбас, говорять однією мовою, історичне право, радянська індустріалізація, спільний культурний простір. І таким чином ось ця теза, яку росіяни активно й агресивно проштовхували, про те, що це громадянська війна, - вона для багатьох інтелектуалів на Заході була релевантною. Тому що, ну, а в чому, як би, різниця? І треба розуміти, що це наслідок дуже-дуже послідовної та інтенсивної політики Росії й радянського керівництва свого часу", - наголосив Мокрик.