Патріарх РПЦ Кирил назвав українців та росіян "одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили"
Патріарх Російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На запитання, чи вважає він росіян та українців одним народом, Кирил відповів ствердно.
"Безперечно. Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря. І ця величезність — вона ж завжди викликала страхи, заздрість у оточуючих, і тому з давніх-давен зовнішні сили працювали на те, щоб цей народ розділити, розтягнути, а то й зіштовхнути одну частину з іншою", - сказав Кирил.
Він додав, що між українцями та росіянами існує політичний розкол, а в Україні нібито робиться все, аби зробити їх ворогами.
"Розкол політичний існує. Те, що Україна заявила про те, що радикально змінює вектор свого політичного і, я сказав би, історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії, — ось у чому річ. В Україні робиться все для того, щоб в очах українців Росія справді стала ворогом і щоб в очах українців російський народ, росіяни стали іншим народом", - розповів Кирило.
- 5 січня патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".
- 7 січня стало відомо, що під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе