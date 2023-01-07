Про це повідомляють російські ЗМІ.

На запитання, чи вважає він росіян та українців одним народом, Кирил відповів ствердно.

"Безперечно. Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря. І ця величезність — вона ж завжди викликала страхи, заздрість у оточуючих, і тому з давніх-давен зовнішні сили працювали на те, щоб цей народ розділити, розтягнути, а то й зіштовхнути одну частину з іншою", - сказав Кирил.

Він додав, що між українцями та росіянами існує політичний розкол, а в Україні нібито робиться все, аби зробити їх ворогами.

"Розкол політичний існує. Те, що Україна заявила про те, що радикально змінює вектор свого політичного і, я сказав би, історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії, — ось у чому річ. В Україні робиться все для того, щоб в очах українців Росія справді стала ворогом і щоб в очах українців російський народ, росіяни стали іншим народом", - розповів Кирило.

5 січня патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".

7 січня стало відомо, що під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута.

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