Путін доручив Шойгу "запровадити припинення вогню" по всій лінії фронту з 6 січня на півтори доби
Президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні
Про це повідомив Кремль.
Раніше в четвер Патріарх Московський і всієї Русі Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".
На заяву Кирила відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", - написав він.
- У вересні 2022 року Кирило закликав мобілізованих у Росії йти на війну проти України й не боятись померти. "Христос воскрес – і ви воскреснете", – казав він.
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