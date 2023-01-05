Про це повідомив Кремль.

Раніше в четвер Патріарх Московський і всієї Русі Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я, щоби "православні люди могли відвідати служби у Святвечір та у день Різдва Христового".

На заяву Кирила відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", - написав він.

У вересні 2022 року Кирило закликав мобілізованих у Росії йти на війну проти України й не боятись померти. "Христос воскрес – і ви воскреснете", – казав він.

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