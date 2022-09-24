Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час служби він закликав мобілізованих росіян йти на війну проти України та не боятися вмирати. Натомість він пообіцяв окупантам вічне життя.

"Христос воскрес і ви воскреснете", - пообіцяв Кирил.

22 травня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що патріарх Кирил мав би зректися престолу після вторгнення РФ в Україну.

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