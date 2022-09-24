"Христос воскрес і ви воскреснете": патріарх Кирил закликав мобілізованих вмирати за Росію
Голова російської православної церкви Кирил (Гундяєв) закликав мобілізованих йти на війну проти України та не боятися вмирати за Росію
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час служби він закликав мобілізованих росіян йти на війну проти України та не боятися вмирати. Натомість він пообіцяв окупантам вічне життя.
"Христос воскрес і ви воскреснете", - пообіцяв Кирил.
- 22 травня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що патріарх Кирил мав би зректися престолу після вторгнення РФ в Україну.
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