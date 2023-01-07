Під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута
За даними Офісу генпрокурора, упродовж доби 6 січня військові РФ вбили двох мешканців Бахмута, ще 13 людей отримали поранення
Про це Офіс Генпрокурора 7 січня звітував у телеграмі.
Зазначається, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни: 6 січня загарбники вчергове обстріляли з артилерії Бахмут.
"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти", - мовиться в повідомленні.
- Нагадаємо, ранком 7 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що упродовж попередньої доби від російської збройної агресії на Донеччині загинули двоє, а 7 мирних мешканців отримали поранення: кількість жертв збільшилася.
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