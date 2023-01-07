Про це Офіс Генпрокурора 7 січня звітував у телеграмі.

Зазначається, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни: 6 січня загарбники вчергове обстріляли з артилерії Бахмут.

"Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, ранком 7 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що упродовж попередньої доби від російської збройної агресії на Донеччині загинули двоє, а 7 мирних мешканців отримали поранення: кількість жертв збільшилася.