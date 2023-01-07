За добу 6 січня окупанти вбили 2 цивільних мешканців Донеччини, 7 отримали поранення
Упродовж доби 6 січня від російської збройної агресії на Донеччині загинули двоє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За даними голови ОВА, за добу 6 січня від дій російських загарбників загинули двоє мирних мешканців Донецької області: у Бахмуті та Красній Горі.
Зазначається, що ще семеро цивільних людей отримали поранення: 5 в Бахмуті, 1 мешканець Предтечиного та житель Курахового.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - написав Павло Кириленко.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.
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