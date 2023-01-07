За добу 6 січня окупанти вбили 2 цивільних мешканців Донеччини, 7 отримали поранення

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними голови ОВА, за добу 6 січня від дій російських загарбників загинули двоє мирних мешканців Донецької області: у Бахмуті та Красній Горі.

Зазначається, що ще семеро цивільних людей отримали поранення: 5 в Бахмуті, 1 мешканець Предтечиного та житель Курахового.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - написав Павло Кириленко.