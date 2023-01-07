Армія РФ не припиняла атаки, попри оголошене "різдвяне перемир'я", - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не припиняли вести вогонь, незважаючи на оголошене ними "різдвяне перемир'я"
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в етері Радіо Донбас Реалії.
"Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються, – зазначив голова ОВА і додав: – Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися".
Сергій Гайдай вважає, що оголошенням так званого "різдвяного перемир'я" Росія прагнула забезпечити потребу в операційній паузі. Також РФ хоче викривити образ України в пропаганді, нібито країна веде бойові дії в день великого релігійного свята.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.
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У США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво дуже схоже: і там, і там вважають, що Путіна просто потрібно перепочинок.
- Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що оголошенням "різдвяного перемир'я" президент Росії Володимир Путін прагне зашкодити репутації України та перехопити ініціативу на фронті.
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