Про це він сказав під час вечірнього звернення 5 січня.

Зеленський звернувся до громадян Росії російською мовою та нагадав їм, що Україна пропонувала керівництву РФ формулу миру. Зокрема, її було представлено 15 листопада, а один із її пунктів передбачав виведення російських окупаційних військ із території України.

"Це – гарантований та надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати та взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів була 82 тисячі. 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання Формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво. Станом на той день кількість убитих російських солдатів було майже 95 тисяч. Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, певне, глибоко і не чути", – сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що на сьогодні Росія втратила у війні в Україні вже майже 110 тисяч своїх солдатів. Він закликав громадян РФ припинити боятися, якщо вони дійсно хочуть завершення війни. Тому що так зване перемир'я на Різдво потрібне Путіну лише для перепочинку перед подальшими бойовими діями. І воно принесе Росії лише більше втрат.

"Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинки на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібне зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. Ваш страх перед ним нищить вашу країну, яка теж уже глибоко... але не в бункері", – сказав Зеленський.

Він додав, що можна закінчити війну. Але це означає закінчити агресію Росії.

"Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях продовжується. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це продовжується кожен день, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться – тоді, коли ваші солдати чи підуть, чи ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. ЗА наш кордон. З 1991 року", – додав він.

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