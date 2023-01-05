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Путін хоче перерви: у США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво

5 січня, 2023 четвер
21:03
війна з Росією Джо Байден ООН

Президент США Джо Байден і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво 6-7 січня

Про це заявив президент США Джо Байден, цитує президентка групи іноземної преси Білого дому Кетеване Горджестані.

Байден сказав, що не хоче реагувати на те, що каже Путін.

"Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 числа і напередодні Нового року - я маю на увазі, думаю, він намагається перепочити", - сказав він.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок висловила у твіттері схожу думку.

Вона зазначила, що якби Путін і дійсно хотів миру, він би вивів свої війська з території України. Утім, на її думку, він хоче продовжити війну після невеличкої перерви.

"Якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася. Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви", - написала Бербок у твіттері.

Міністерка зазначила, що так зване перемир'я не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Вона наголосила на тому, що Німеччина й надалі підтримуватиме українців, щоб вони жили в мирі та самовизначенні.

  • У вересні 2022 року Кирило закликав мобілізованих у Росії йти на війну проти України й не боятись померти. "Христос воскрес – і ви воскреснете", – казав він.
  • Очільник Кремля Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу на Різдво 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов.

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