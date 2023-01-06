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ISW назвав цілі, які переслідує Путін, заявляючи про "перемир'я" на Різдво

6 січня, 2023 п'ятниця
06:50
війна з Росією путін

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що оголошенням "різдвяного перемир'я" президент Росії Володимир Путін прагне зашкодити репутації України та перехопити ініціативу на фронті

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

На думку експертів, режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, запропонований президентом РФ Володимиром Путіним, є інформаційною операцією. Путін прагне забезпечити 36-годинну паузу для російських військ, щоб надати їм можливість відпочити, відновити сили і переорієнтуватися для відновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

"Така пауза принесла б непропорційну користь російським військам і позбавила Україну ініціативи. Путін не може обґрунтовано очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного перемир'я, і, можливо, закликав до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою і такою, яка не бажає робити необхідні кроки назустріч переговорам. Це навмисна інформаційна тактика, яку Росія вже використовувала раніше", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці наголосили, що для запровадження режиму припинення вогню потрібен час на організацію: "14 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує припиняти вогонь на Різдво, тому раптова заява Путіна 5 січня була несподіванкою".

Аналітики додають: якби президент РФ серйозно ставився до релігійно мотивованого припинення вогню, у нього було достатньо часу, щоб підготуватися.

"Обґрунтування Путіним припинення вогню релігійними підставами додатково підсилює ще одну подвійну російську інформаційну операцію, яка представляє Україну як таку, що пригнічує релігійні групи. Також вона позиціонує Путіна як справжнього захисника християнської віри. Як вже раніше зазначав ISW, Кремль використовує дискусії про православне християнство, аби звинуватити Київ у придушенні релігійних свобод в Україні, – стверджують автори в ISW. – Ці заходи не є спробами придушити релігійні свободи в Україні, а скоріше спрямовані проти явно прокремлівських елементів Російської православної церкви, які матеріально, політично і духовно підтримують російську агресію проти України".

Зазначається, що пропозиція припинення вогню також підтримує російські інформаційні операції про ведення Росією "священної війни проти аморального українського суспільства та його світських західних наглядачів".

Зокрема стверджується, що Путін не змінив своїх максималістських планів у війні проти України: у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом 5 січня президент РФ підкреслив: "Москва залишається відкритою для переговорів з Києвом, якщо такі переговори враховують нові територіальні реалії".

Одночасно провоєнні блогери в російському інформаційному просторі відреагували на "припинення вогню" різким невдоволенням. 

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив голові Міноборони Сергієві Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню в Україні. Еспресо поінформувало, як на це відреагували в Україні.

  • У США та Німеччині відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво дуже схоже: і там, і там вважають, що Путіна просто потрібно перепочинок

  • Володимир Зеленський висловився щодо пропозиції різдвяного перемир'я від Путіна, закликавши громадян Росії знайти сміливість "хоча б на 36 годин під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі".

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Росія
Володимир Путін
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