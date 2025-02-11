Не бачу, щоб мирний план поставили на паузу, - політолог Денисенко
Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко не погоджується з думкою, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України
Свою думку він висловив в етері Еспресо.
"Я, чесно кажучи, не бачу того, щоб було поставлено на паузу мирний план. Тобто в даному випадку йдуть консультації, ідуть переговори. Я ще раз повторюся, іде дуже активна човникова дипломатія, не лише між Україною і США, і США і Росією, але й між США та Євросоюзом, США та низкою країн Перської затоки, передусім Саудівською Аравією. Відбуваються певні процеси по лінії США-Китай", - зазначив він.
Тож Вадим Денисенко наголосив, що абсолютно не погоджується з думкою про призупинення. Він вважає, що наразі відбуваються складні човникові процеси.
"Відбуваються достатньо складні човникові, скажімо так, обміни інформацією, ідеями, пропозиціями, і відкидаються певні пропозиції. Але ми маємо ситуацію, коли одна сторона, в даному випадку, США, говорить таке: "Ми хочемо якнайшвидше закінчити війну". І є Росія, яка говорить про те, що "ми за переговори, але хочемо їх затягувати". І тому отак от треба трактувати цю історію", - додав політолог.
- 10 лютого The Telegraph повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила свій мирний план щодо України для того, щоб надати союзникам по НАТО місце за столом переговорів.
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