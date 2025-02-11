Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було

У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було

Дар'я Тарасова
11 лютого, 2025 вiвторок
16:08
Культура

Приватний літак американського музиканта Вінса Ніла потрапив у смертельну катастрофу в аеропорту Аризони. Дівчина фронтмена Mötley Crüe Рейн вижила, пілот загинув

Зміст

Про це пише TMZ.

Приватний літак американського музиканта, лідера рок-гурту Mötley Crüe Вінса Ніла потрапив у смертельну катастрофу в аеропорту Аризони 10 лютого. В аеропорту Скоттсдейл літак Вінса Ніла врізався в інший реактивний літак після того, як вилетів за злітно-посадкову смугу під час приземлення.

Як заявили представники гурту, пілот трагічно загинув.

На борту перебували дівчина Вінса Рейн і її подруга Ешлі, які нині в лікарні. За інформацією джерел, Рейн зламала 5 ребер. Також постраждали собаки, з якими подорожували жінки.

Менеджер рок-гурту Mötley Crüe Аллен Ковач підтвердив, що фронтмен Вінс Ніл не перебував на борту. Музикант висловлює співчуття сімʼї жертв. За словами Аллена Ковача, гурт обдумує ідею про те, щоб допомогти сімʼям.

Злітно-посадкові смуги аеропорту були тимчасово закриті на час розслідування. Зареєстрованим власником літака є Chromed in Hollywood - компанія, яка належить Вінсу Нілу.

Офіційні особи аеропорту зазначили, що попереднє розслідування імовірно показало, що під час посадки в літака відмовило ліве головне шасі, що спричинило зіткнення.
 

Теги:
Новини
Світ
музика
авіакатастрофа
США
Авіація
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
17:01
Девід Бекхем
У РФ заявили, що Девід Бекхем зареєстрував у Росії свій бренд
16:50
Ярослав Железняк
Підняли тарифи вдвічі, щоб потім ці гроші під час війни направити не на армію, а уряду Болгарії, – Железняк
16:45
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли РФ, – Галущенко
16:45
На Донеччині росіяни збільшили зону контролю та продовжують "поглинати" Андріївку, - DeepState
16:36
Ексклюзив
втрати окупантів
"Бронетехніку ворог намагається берегти": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лиманно-Куп'янському та Сіверському напрямках
16:31
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
16:27
Хмельницька АЕС
"Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС
16:21
швидка
У січні в Україні БПЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя, – ООН
16:15
на фото Верховна Рада України
"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок": Железняк про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії
16:01
Віталій Кличко
Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронних органів
16:00
OPINION
Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року
16:00
Ексклюзив
Інна Совсун
"Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики
15:59
Марта Костюк
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі
15:23
Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
15:03
Google
День безпечного Інтернету: Google презентує дослідження про онлайн-безпеку дітей в Україні
14:52
Україна повернула дітей з ТОТ
На вільну територію України з окупації повернули чотирьох дітей
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Анатолій Тимощук
"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS
14:31
Під час Нацвідбору на Євробачення-2025 українці задонатили понад 3 млн грн на гуманітарне розмінування
14:27
пункт пропуску
Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль
14:13
"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"
14:08
OPINION
"Впіхнуть невпіхуємоє". Що означає ухвалення закону про добудову ХАЕС
14:05
ХАЕС, Хмельницька АЕС
Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу придбати в Болгарії реактори для добудови Хмельницької АЕС
14:01
Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США
13:59
Українська Асоціація Футболу (УАФ)
УАФ анонсувала створення власного мобільного застосунку
13:44
Ексголова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко
Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту Ігнатенка
13:43
Оновлено
Стів Віткофф
Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Росавіації кажуть, що це разовий технічний рейс
13:25
Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних
13:19
Україна Японія
Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову
13:18
Ярослав Шапочка
Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки
13:18
Оновлено
обстріл Харківщини
Окупанти вдарили КАБами по Золочеву на Харківщині: серед постраждалих 12-річна дитина
13:12
Зупинили автобус із військовими: на Чернігівщині затримали озброєних чоловіків, які намагалися "викрасти" мобілізованих
13:07
Євген Миргородський
У Краматорську росіяни вбили ФАБом "вчителя року", популяризатора бігу Євгена Миргородського: що про нього відомо
13:06
заплави, річка Тиса в Румунії
Відновлені заплави здатні поглинати вуглець, – дослідження WWF
13:05
OPINION
Для миру слід переконати Путіна у неможливості воєнної перемоги
13:00
Ексклюзив
нафтовий танкер
Це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку: Лакійчук про ідею ЄС затримувати тіньові танкери РФ
12:52
Олаф Шольц і Фрідріх Мерц
Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками
12:51
В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко
12:34
Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ
12:18
Міноборони хоче створити полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV