У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було
Приватний літак американського музиканта Вінса Ніла потрапив у смертельну катастрофу в аеропорту Аризони. Дівчина фронтмена Mötley Crüe Рейн вижила, пілот загинув
Про це пише TMZ.
Приватний літак американського музиканта, лідера рок-гурту Mötley Crüe Вінса Ніла потрапив у смертельну катастрофу в аеропорту Аризони 10 лютого. В аеропорту Скоттсдейл літак Вінса Ніла врізався в інший реактивний літак після того, як вилетів за злітно-посадкову смугу під час приземлення.
Як заявили представники гурту, пілот трагічно загинув.
На борту перебували дівчина Вінса Рейн і її подруга Ешлі, які нині в лікарні. За інформацією джерел, Рейн зламала 5 ребер. Також постраждали собаки, з якими подорожували жінки.
Менеджер рок-гурту Mötley Crüe Аллен Ковач підтвердив, що фронтмен Вінс Ніл не перебував на борту. Музикант висловлює співчуття сімʼї жертв. За словами Аллена Ковача, гурт обдумує ідею про те, щоб допомогти сімʼям.
Злітно-посадкові смуги аеропорту були тимчасово закриті на час розслідування. Зареєстрованим власником літака є Chromed in Hollywood - компанія, яка належить Вінсу Нілу.
Офіційні особи аеропорту зазначили, що попереднє розслідування імовірно показало, що під час посадки в літака відмовило ліве головне шасі, що спричинило зіткнення.
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