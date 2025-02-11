Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики
Ексклюзив

"Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики

Марія Науменко
11 лютого, 2025 вiвторок
16:00
Економіка Інна Совсун

Депутатка Верховної Ради України від партії "Голос" Інна Совсун закликала знайти способи розвитку енергетики країни без будівництва нових ядерних реакторів, наголошуючи на необхідності впровадження короткострокових рішень

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Вона зазначила, що американські реактори є дорожчими, тому Україні потрібно переосмислити, чи саме ці технології є оптимальним варіантом.

"Звісно, що американські реактори будуть дорожчі. Тому нам треба, в принципі, дивитися, а чи треба нам саме реактори, чи це оптимальний шлях розвитку української енергетики", - зауважила вона.

За її словами, протягом останніх півтора року в Раді обговорюють питання децентралізованої системи енергетики, однак країна продовжує централізувати свої енергетичні ресурси.

"Зараз замість того, аби будувати, власне, децентралізовану систему, ми її ще більше централізуємо, і генерацію будемо далі концентрувати в єдиних точках, наших атомних електростанціях, які і зараз виробляють більшість електроенергії в Криму. І це становить величезний ризик для нас, зважаючи на нашого сусіда", - попередила Совсун.

Вона підкреслила ризики, пов’язані з розташуванням атомних станцій, особливо в умовах загрози від російської агресії.

"Міністр Галущенко каже про те, що, мовляв, росіяни не обстрілюють атомні електростанції. Це правда, на щастя. Але вони прекрасно знають, де розташовані підстанції, через які електроенергія з цих АЕС постачається до споживачів. І вони їх якраз обстрілюють регулярно", - наголосила нардепка.

Совсун зауважила, що, враховуючи нинішню ситуацію в країні, важливо знайти короткострокові рішення.

"Можливо, нам про побудову атомних блоків треба буде говорити через п'ять років. Але зараз нам цих п'ять років треба якось вижити. І для того, аби зараз вижити, ми точно не можемо брати дуже обмежені ресурси, які є всередині країни і вкладати їх в проєкт, який може через п'ять років почне давати генерацію. Тому що у нас громадяни виїдуть просто, якщо буде напружена ситуація з електроенергією, якщо вона буде далі продовжуватися, то через п'ять років вже не буде споживачів для цієї електроенергії, бо всі просто виїдуть", - пояснила вона.

Депутатка також додала, що обговорення нових типів реакторів може бути релевантним, але підкреслила, що в умовах, коли Україна потребує термінових рішень, інвестиції у довгострокові проекти є нераціональними.

"Тому що прямо зараз в умовах, коли країна ходить по світу, з притягнутою рукою просить "Закупіть нам газ за ваші кошти", витрачати гроші на побудову чогось, що може через п'ять років почне працювати, це геть нераціонально", - підсумувала Совсун.

  • Нагадаємо, Україна продовжить будувати нові блоки, зокрема на Хмельницькій АЕС, бо це допоможе бути енергонезалежними. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пленарному засіданні Верховної Ради під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, йшлось у відеотрансляції, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко
  • Як ми вже писали, Україна визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року, повідомляв експерт Energy Club Іван Григорук. Згідно зі стратегією, третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році
  • В комітеті Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16 січня підтримали закупівлю обладнання для добудови Хмельницької атомної електростанції.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Верховна Рада
Війна з Росією
Енергетика
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.42
    Купівля 41.42
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 42.74
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
11 лютого
17:01
Девід Бекхем
У РФ заявили, що Девід Бекхем зареєстрував у Росії свій бренд
16:50
Ярослав Железняк
Підняли тарифи вдвічі, щоб потім ці гроші під час війни направити не на армію, а уряду Болгарії, – Железняк
16:45
ЗАЕС
Окупована ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли РФ, – Галущенко
16:45
На Донеччині росіяни збільшили зону контролю та продовжують "поглинати" Андріївку, - DeepState
16:36
Ексклюзив
втрати окупантів
"Бронетехніку ворог намагається берегти": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Лиманно-Куп'янському та Сіверському напрямках
16:31
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
16:27
Хмельницька АЕС
"Такі російські, як і українські": нардеп Семінський про закупівлю реакторів для добудови Хмельницької АЕС
16:21
швидка
У січні в Україні БПЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя, – ООН
16:15
на фото Верховна Рада України
"Парламент сьогодні прийняв одну з найбільших корупційних оборудок": Железняк про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії
16:08
У США розбився літак фронтмена Mötley Crüe Вінса Ніла. Музиканта на борту не було
16:01
Віталій Кличко
Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронних органів
16:00
OPINION
Якщо Росія так хоче нейтрального статусу України, то референдум і вибори мають відбутися у кордонах 2014 року
15:59
Марта Костюк
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу на престижному турнірі у Катарі
15:23
Платформа United24 загалом зібрала понад $1 млрд благодійних внесків
15:03
Google
День безпечного Інтернету: Google презентує дослідження про онлайн-безпеку дітей в Україні
14:52
Україна повернула дітей з ТОТ
На вільну територію України з окупації повернули чотирьох дітей
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Анатолій Тимощук
"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS
14:31
Під час Нацвідбору на Євробачення-2025 українці задонатили понад 3 млн грн на гуманітарне розмінування
14:27
пункт пропуску
Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль
14:13
"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"
14:08
OPINION
"Впіхнуть невпіхуємоє". Що означає ухвалення закону про добудову ХАЕС
14:05
ХАЕС, Хмельницька АЕС
Рада ухвалила законопроєкт, який дасть змогу придбати в Болгарії реактори для добудови Хмельницької АЕС
14:01
Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США
13:59
Українська Асоціація Футболу (УАФ)
УАФ анонсувала створення власного мобільного застосунку
13:44
Ексголова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко
Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту Ігнатенка
13:43
Оновлено
Стів Віткофф
Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Росавіації кажуть, що це разовий технічний рейс
13:25
Війська РФ скинули авіабомби на Костянтинівку: поранено трьох цивільних
13:19
Україна Японія
Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову
13:18
Ярослав Шапочка
Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки
13:18
Оновлено
обстріл Харківщини
Окупанти вдарили КАБами по Золочеву на Харківщині: серед постраждалих 12-річна дитина
13:12
Зупинили автобус із військовими: на Чернігівщині затримали озброєних чоловіків, які намагалися "викрасти" мобілізованих
13:07
Євген Миргородський
У Краматорську росіяни вбили ФАБом "вчителя року", популяризатора бігу Євгена Миргородського: що про нього відомо
13:06
заплави, річка Тиса в Румунії
Відновлені заплави здатні поглинати вуглець, – дослідження WWF
13:05
OPINION
Для миру слід переконати Путіна у неможливості воєнної перемоги
13:00
Ексклюзив
нафтовий танкер
Це глобальна боротьба за світову екологічну безпеку: Лакійчук про ідею ЄС затримувати тіньові танкери РФ
12:52
Олаф Шольц і Фрідріх Мерц
Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками
12:51
В Україні 12 лютого буде морозна погода без опадів: прогноз від Наталки Діденко
12:34
Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ
12:18
Міноборони хоче створити полігон для тестування технологій розмінування з залученням ШІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV