"Цих п'ять років треба якось вижити": у Раді розглядають альтернативу ядерним реакторам для розвитку української енергетики

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Вона зазначила, що американські реактори є дорожчими, тому Україні потрібно переосмислити, чи саме ці технології є оптимальним варіантом.

"Звісно, що американські реактори будуть дорожчі. Тому нам треба, в принципі, дивитися, а чи треба нам саме реактори, чи це оптимальний шлях розвитку української енергетики", - зауважила вона.

За її словами, протягом останніх півтора року в Раді обговорюють питання децентралізованої системи енергетики, однак країна продовжує централізувати свої енергетичні ресурси.

"Зараз замість того, аби будувати, власне, децентралізовану систему, ми її ще більше централізуємо, і генерацію будемо далі концентрувати в єдиних точках, наших атомних електростанціях, які і зараз виробляють більшість електроенергії в Криму. І це становить величезний ризик для нас, зважаючи на нашого сусіда", - попередила Совсун.

Вона підкреслила ризики, пов’язані з розташуванням атомних станцій, особливо в умовах загрози від російської агресії.

"Міністр Галущенко каже про те, що, мовляв, росіяни не обстрілюють атомні електростанції. Це правда, на щастя. Але вони прекрасно знають, де розташовані підстанції, через які електроенергія з цих АЕС постачається до споживачів. І вони їх якраз обстрілюють регулярно", - наголосила нардепка.

Совсун зауважила, що, враховуючи нинішню ситуацію в країні, важливо знайти короткострокові рішення.

"Можливо, нам про побудову атомних блоків треба буде говорити через п'ять років. Але зараз нам цих п'ять років треба якось вижити. І для того, аби зараз вижити, ми точно не можемо брати дуже обмежені ресурси, які є всередині країни і вкладати їх в проєкт, який може через п'ять років почне давати генерацію. Тому що у нас громадяни виїдуть просто, якщо буде напружена ситуація з електроенергією, якщо вона буде далі продовжуватися, то через п'ять років вже не буде споживачів для цієї електроенергії, бо всі просто виїдуть", - пояснила вона.

Депутатка також додала, що обговорення нових типів реакторів може бути релевантним, але підкреслила, що в умовах, коли Україна потребує термінових рішень, інвестиції у довгострокові проекти є нераціональними.

"Тому що прямо зараз в умовах, коли країна ходить по світу, з притягнутою рукою просить "Закупіть нам газ за ваші кошти", витрачати гроші на побудову чогось, що може через п'ять років почне працювати, це геть нераціонально", - підсумувала Совсун.