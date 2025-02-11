На Донеччині росіяни збільшили зону контролю та продовжують "поглинати" Андріївку, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Постійні спроби тиску на півночі між Першотравневим та Андріївкою противника далися взнаки, внаслідок чого кацапи збільшили зону контролю, зокрема, в самій Андріївці та продовжують поглинати її. Наразі піхоту ворога фіксують в різних частинах села, навіть на західних його околицях, але поки для московитів це разова акція і вони успішно там помирають", - йдеться в матеріалі.

Також DeepState розповідає про збільшення активності окупантів у районі Зеленівки на Донеччині, зокрема в бік Улаклів, де раніше ворог накопичував свої сили.

"Потенційне просування на південь від Андріївки відкриває ще один напрямок, щоб тиснути на село, але поки про успіх з боку московитів на цій місцевості говорити зарано", - додає проєкт.

У повідомленні наголошують: наразі пріоритетом росіян є населені пункти Розлив-Костянтинопіль-Андріївка-Улакли-Дачне, оскільки окупанти хочуть вирівняти лінію бойового зіткнення та перегрупуватися для нових наступальних дій.

"Прослідковується активність кацапів також в сторону села Багатир, яке є важливим в плані логістики для Сил оборони. Це є одним з ключів для взяття вищевказаного відтинку населених пунктів", - резюмує DeepState.