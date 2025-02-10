Росіяни активізувались і мають успіх у районі Зеленівки біля Курахового, - DeepState
У понеділок, 10 лютого, стало відомо, що російські війська активізувались і мають успіх на захід від Курахового Донецької області
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, останніми днями у районі Зеленівки ворог проводить чимало штурмових дій.
"На жаль, має частковий успіх і намагається його розвинути на північ в бік траси між Улаклами та Дачним", - пише DeepState.
- 7 лютого військовий оглядач Василь Пехньо наголосив, що зараз на Донеччині більш тривожна ситуація південніше Покровська, зокрема в районі Курахового.
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