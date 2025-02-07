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Ситуація біля Покровська відносно стабілізована, але є більш тривожний напрямок, - військовий оглядач Пехньо

Оксана Ліховід
7 лютого, 2025 п'ятниця
12:28
Війна з Росією Карта бойових дій 22-29 січня

Військовий оглядач Василь Пехньо зазначив, що на тлі величезних втрат армії РФ відбувається помітне зменшення їхніх можливостей

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Можна говорити про відносно стабілізовану ситуацію біля Покровська. Бійці звідти кажуть, що найголовніше завдання армії - знищити іншу армію, а звільнення або утримання території вже є наступним завданням після знищення армії.

Масштаб втрат росіян біля Покровська є гігантським. Ворог "стирається" з величезною силою. Зменшення їхніх можливостей помітне. Навіть ті просування під Покровськом, що відбулися, відбуваються чи відбудуться, значно менші, ніж ті, які були ще місяць тому, коли росіяни були на піку своїх можливостей. Наразі кількість бойових зіткнень, згідно з повідомленнями від Генштабу, має тенденцію до зниження", - зауважив Пехньо.

Військовий оглядач вважає, що настав той час, коли росіяни перейшли кульмінаційну фазу свого наступу.

"Бійці кажуть, що росіяни "підстесалися" за останні місяці, і зараз це відображається на лінії бойового зіткнення: вони не так інтенсивно просуваються, зокрема й під Покровськом", - пояснив Пехньо.

Військовий оглядач наголосив, що більш тривожна ситуація південніше Покровська, зокрема в районі Курахового.

"Контроль над Андріївкою ризикує перерізати логістику нашого угруповання військ, яке все ще залишається біля Курахового. Тут є певні перестороги, хоча попри те, що ситуація критична, ми не бачимо масштабних, швидких, різких просувань росіян. Тому ситуація на межі контрольованої та критичної. За останній час просування немає ніде, окрім тривог, які з'явилися на Куп'янському напрямку, де росіяни переходять на інший берег річки Оскіл", - додав Пехньо.

  • Протягом минулої доби, 6 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій ворога.

     

Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Покровськ
Курахове
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