У січні в Україні БПЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв серед цивільних, ніж будь-яка інша зброя, – ООН

Про це повідомила Моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні.

Протягом минулого місяця в Україні загинули щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. 38 цивільних (27%) загинули й 223 людини (30%) дістали поранення внаслідок атак із використанням безпілотників малого радіуса дії. Часто цивільні потрапляли під атаки в їхніх приватних автомобілях або в громадському транспорті.

"Безпілотники малого радіуса дії зараз становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах. У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей у їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях", – сказала голова місії Даніель Белль.

У січні 95% жертв від безпілотників малого радіуса дії сталися на території, підконтрольній Україні. П'ять відсотків — на території, окупованій Російською Федерацією.

В ООН зазначили, що безпілотники, які РФ використовувала в більшості атак із близької відстані вочевидь були FPV-дронами. Застосовуючи їх, оператор, найімовірніше, знає, чи є потенційна ціль військовим об'єктом, чи цивільною особою або об'єктом.

Більшість жертв серед цивільних осіб від безпілотників зафіксовано в Херсоні та підконтрольній українському уряду частині області. У січні ці безпілотники стали причиною 70% усіх жертв серед цивільних осіб у регіоні.

Крім цього, у звіті відзначили збільшення кількості жертв серед цивільних від дронів в інших прифронтових районах, зокрема в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій і Запорізькій областях.