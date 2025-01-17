На Запорізькому напрямку російський дрон атакував знімальну групу проєкту Ukrainian Witness

Про це повідомляє Інститут масової інформації, з посиланням на сюжет проєкту Ukrainian Witness.

Так, під час виїзду на позиції бригади "Спартан" команда Ukrainian Witness потрапила під обстріл – росіяни скинули на автівку з журналістами та військовими гранату з дрона.

Внаслідок атаки Маргариту Потапову оглушило, а пресофіцер Олександр Давиденко дістав поранення осколками. На відео видно, що у нього рука у крові.

Журналістка також зазначила, що після обстрілу авто було на ходу і поїхало, а ті, хто був у машині, розбіглися і сховалися. Тому повторно росіяни не атакували.