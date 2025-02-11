Історик Радомир Мокрик пояснив, як "хороші русскі" ускладнюють можливість українцям донести своє бачення про війну світу

Про це він сказав у програмі "Власні назви з Мирославою Барчук" на телеканалі "Еспресо".

У розмові з журналісткою Мирославою Барчук історик Радомир Мокрик зазначив, що не вважає "хороших русскіх", що виїхали на Захід, впливовими чи такими, що створюють образ "іншої Росії". Він асоціює їх з хвилею еміграції так званої білої Росії, що втікали свого часу.

"Тоді це було дуже впливово, і це в культурі дуже проявилося. Я думаю, що цей образ і це переконання, що Росія насправді не така, воно йде в першу чергу саме звідти, тому що втікала аристократія, втікали дійсно освічені, висококультурні часто люди. І оскільки інших росіян європейці часто не бачили, вони вдавали, що Росія десь так виглядає, як зі сторінок Толстого "Війни і миру", тобто ось вони наживо побачили цих аристократів", - поділився Мокрик.

Зараз, на думку історика, цього немає і немає такого культурного впливу. Однак ці росіяни намагаються відокремитися від війни і не нести за неї відповідальності. Водночас, зазначає історик, насаджуючи наратив про "велику і гуманістичну російську культуру", ці росіяни ускладнюють донесення українцям свого.

"Мене ось це найбільше дратує в цій ситуації, тому що, знову ж таки, за інерцією Захід хоче це чути, він хоче знайти цю "іншу Росію", і тут її приносять, просто от беріть і слухайте. І це дійсно ускладнює можливість нам донести своє бачення про цю війну і про російську культуру загалом. Навіть був мем, що "ці жорстокі українські письменники свого часу не хотіли спілкуватись". На моє переконання, якби ця опозиція дійсно була етичною, якби ця опозиція справді була "іншою", вони б не відбирали наш голос. Просто людина б розуміла, що зараз не мій час, я зараз маю просто промовчати. А ось це агресивне нав'язування "поговорімо", це важко назвати етичною позицією в ситуації, в якій ми зараз в теперішньому контексті", - зауважив Мокрик.

Він підсумував, що ці російські емігранти не формують середовище, яке може впливати на думку європейців.

"Мені не здається. Направду, я не бачу їхньої впливовості, я не бачу ефекту від їхньої діяльності", - додав історик.

