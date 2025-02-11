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Головна Економіка "Ніякої залежності від Росії щодо обслуговування цих енергоблоків не буде": нардеп Чернєв про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії
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"Ніякої залежності від Росії щодо обслуговування цих енергоблоків не буде": нардеп Чернєв про законопроєкт щодо купівлі реакторів у Болгарії

Марина Клюєва
11 лютого, 2025 вiвторок
22:06
Економіка відкритий розподільчий майданчик Хмельницької АЕС

Народний депутат України Єгор Чернєв заявив, що перший законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС не відповідав жодним вимогам

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Якщо ви пам'ятаєте, перший законопроєкт був про добудову взагалі цих блоків, а не тільки про купівлю реакторів. І той законопроєкт дійсно не відповідав жодним вимогам, тому що не було надано так зване ТЕО - це техніко-економічне обґрунтування на добудову цих реакторів. Тобто фактично нас просили підписати порожній чек, а далі вони будуть якось це обраховувати і щось добудовувати. Звісно, що нас це не влаштовувало, тому саме ми відправили Енергоатом доробити своє домашнє завдання і виокремили саме питання купівлі на сьогоднішній день енергоблоків, тобто реакторів у Болгарії", - сказав він. 

За словами Єгора Чернєва, це питання необхідно було вирішити зараз, адже болгарський уряд, який в країні є зараз, дозволив купити ці реактори до 11 березня. А надалі такої можливості не буде через заборону проросійської партії: "Після цього спливає така можливість, тобто спливає термін для купівлі таких реакторів. І вже нова коаліція, яка створилася в Болгарському парламенті після останніх виборів, і яка, на жаль, зараз має і проросійську партію, вона каже про те, що вона не дасть можливості пролонгувати цю угоду. Тобто проросійська якраз таки партія буде блокувати можливість купувати ці реактори". 

Також нардеп зауважив, що реактори ВВЕР-1000 такі самі, як і на інших енергоблоках українських АЕС.

"Так само, як і на інших енергоблоках, ми будемо їх обслуговувати та ремонтувати самостійно, або за допомогою американської компанії Westinghouse, яка в свою чергу дала висновок, що конкретно ці реактори підходять під ось ці недобудовані енергоблоки. Один з них зараз збудовано на 80%, інші на 25%. І ті, хто каже, що краще купили б інші реактори, наприклад, французькі або американські, я вам скажу, що вони коштують в декілька разів дорожче, по-перше, а по-друге, вони туди просто не стануть, тому що ці енергоблоки будували під конкретні реактори. І висновок Westinghouse, американської компанії, говорить про те, що вони разом з українськими компаніями будуть їх обслуговувати", - зазначив він.

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Єгор Чернєв наголосив, що російське обслуговування чи запчастини до цих реакторів не знадобляться.

"Ніякого російського обслуговування чи запчастин не потрібно. По-друге, твели, які виробляли в Російській Федерації, - це паливо, будуть замінені на паливо від Westinghouse, знову ж таки американського. Тобто ніякої залежності від Росії, Росатому щодо використання і обслуговування цих енергоблоків не буде. І питання взагалі генерації, тобто ці два енергоблоки, які будуть добудовані, можуть надати нам, чи нададуть нам в майбутньому 2,2 ГВт енергії. Це, звісно, величезна кількість, це все, що ми зараз імпортуємо з Євросоюзу, буде перекрито", - сказав він. 

Нардеп нагадав, що атомна енергетика є найдешевшою серед всіх видів енергії та зауважив, що бюджетні кошти для фінансування цього проєкту не залучають. 

"Дехто маніпулює, що це можна було б скерувати на зброю і так далі. Це те, що закумулював Енергоатом зі своїх прибутків. І це тільки на купівлю самих реакторів. А добудова буде кредитуватися  закордонними фінансовими установами, які бачать в цьому якраз таки бізнес-проєкт. І віддавати ці гроші будуть з доходів саме Енергоатому, який буде виробляти енергію, таким саме чином гасити ці кредити. Тобто це не бюджетне фінансування, знову ж таки повторюся", - додав він.

Що відомо про нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС

2 квітня 2024 року уряд схвалив законопроєкт щодо добудови третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС та передав його на розгляд парламенту. Будівництво цих двох блоків розпочали ще наприкінці 1980-х років, а припинили в 1990 році через мораторій Верховної Ради.

11 квітня 2024 року Енергоатом заявив про початок будівництва п'ятого та шостого енергоблоків Хмельницької АЕС. Третій і четвертий планували добудовувати паралельно. 

У липні в законопроєкті про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС виявили корупційні ризики.

Українська влада визначила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одним із ключових напрямів своєї Енергетичної стратегії до 2050 року. Згідно зі стратегією третій енергоблок Хмельницької АЕС планують підключити до енергомережі вже у 2028 році.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив, що Україна планує завершити добудову атомних блоків на Хмельницькій АЕС за допомогою нового обладнання з Болгарії. 

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі Еспресо відзначив, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться, адже проєкт "спрямований на майбутні вибори". 

10 лютого нардепи зібрали дані про розкрадання Енергоатомом бюджетних коштів, матеріали передали до Національного антикорупційного бюро. Та у компанії кажуть, що це "деструктивна критика" опонентів проєкту з добудови ХАЕС.

11 лютого Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо закупівлі в Болгарії двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції.

Теги:
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Хмельницька АЕС
Війна з Росією
атомна енергетика
Енергетика
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