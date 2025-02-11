РФ звільнила з в'язниці засудженого громадянина США Марка Фогеля
Американського вчителя Марка Фогеля, якого увʼязнили в РФ до 14 років за ґратами, звільнили в межах обміну
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву Білого дому.
Фогеля затримали в серпні 2021 року в Москві за звинуваченнями в зберіганні медичної марихуани. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена визнала затримання вчителя неправомірним.
За словами радника глави Білого дому з питань нацбезпеки Майка Волца, Вашингтон і Москва "домовилися про обмін" для звільнення Фогеля.
Водночас він додав, що цей розвиток подій був "знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".
- 1 серпня 2024 року Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
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