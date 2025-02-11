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Головна Світ У Польщі заявили, що російський Су-24 порушив повітряний простір країни

У Польщі заявили, що російський Су-24 порушив повітряний простір країни

Дар'я Куркіна
11 лютого, 2025 вiвторок
22:54
Світ Су-24

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що 11 лютого в повітряний простір країни залетів російський надзвуковий бомбардувальник у розвідувальній модифікації Су-24МР

Зміст

Про це йдеться в повідомленні командування в Х.

Військові уточнюють, що інцидент стався о 14:09 (15:09 за Києвом). Російський літак був над територіальними водами Польщі в східній частині Гданської затоки 1 хвилину і 12 секунд й залетів вглиб на 6,5 км.

Зазначено, що політ Су-24 спостерігався радіолокаційними польськими системами.

"Чергові служби, які контролювали повітряний простір, були в контакті з російською стороною, яка підтвердила факт порушення польського повітряного простору і повідомила, що це сталося через несправність навігаційної системи літака Су-24MР", - резюмують у матеріалі.

  • Раніше російський урядовий літак, який пролітав над Фінською затокою, провів кілька хвилин у повітряному просторі Фінляндії.

 

Теги:
Новини
Росія
Польща
військові
Військові новини
Авіація
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