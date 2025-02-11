У Польщі заявили, що російський Су-24 порушив повітряний простір країни
Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що 11 лютого в повітряний простір країни залетів російський надзвуковий бомбардувальник у розвідувальній модифікації Су-24МР
Про це йдеться в повідомленні командування в Х.
Військові уточнюють, що інцидент стався о 14:09 (15:09 за Києвом). Російський літак був над територіальними водами Польщі в східній частині Гданської затоки 1 хвилину і 12 секунд й залетів вглиб на 6,5 км.
Зазначено, що політ Су-24 спостерігався радіолокаційними польськими системами.
"Чергові служби, які контролювали повітряний простір, були в контакті з російською стороною, яка підтвердила факт порушення польського повітряного простору і повідомила, що це сталося через несправність навігаційної системи літака Су-24MР", - резюмують у матеріалі.
- Раніше російський урядовий літак, який пролітав над Фінською затокою, провів кілька хвилин у повітряному просторі Фінляндії.
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