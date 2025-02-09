Фінляндія заявила, що урядовий літак РФ порушив повітряний простір країни
Російський урядовий літак, який пролітав над Фінською затокою, провів кілька хвилин у повітряному просторі Фінляндії. Це сталося у п'ятницю, 7 лютого
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Фінляндії.
За їхніми даними, ймовірне порушення повітряного простору сталося західніше стратегічного півострова Ханко, розташованого на захід від Гельсінкі 7 лютого близько 17:15.
"Російський літак міг перебувати у повітряному просторі Фінляндії протягом кількох хвилин", - йдеться у заяві міноборони.
Деталі інциденту з’ясовує прикордонна служба Фінляндії.
Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що в уряді Фінляндії серйозно сприймають ймовірне порушення кордону, розслідування почали невідкладно.
- Подібний інцидент з російським літаком стався в східній частині Фінської затоки улітку 2024 року.
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