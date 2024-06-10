Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії: розпочато розслідування

Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.

Ймовірне порушення сталося вранці в понеділок, 10 червня, у районі Ловіїсу.

Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору, - ред.), - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, додавши, що було негайно розпочато розслідування.

Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.