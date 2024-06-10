Російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії: розпочато розслідування
Російський військовий літак підозрюється в порушенні повітряного простору в східній частині Фінської затоки в понеділок, 10 червня
Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.
Ймовірне порушення сталося вранці в понеділок, 10 червня, у районі Ловіїсу.
Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.
"Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору, - ред.), - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, додавши, що було негайно розпочато розслідування.
Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.
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