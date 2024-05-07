Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем
Польща учора, 6 травня, підняла в небо винищувачі для перехоплення російського літака над Балтійським морем
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
Зазначається, що 6 травня два винищувачі МіГ-29, які чергували з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопили та розпізнали літак РФ Іл-20.
За словами ЗС Польщі, він злетів з аеродрому в Калінінградській області та перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем з розвідувальною місією. Територію польських територіальних російський літак не порушував.
Командування додало, що цей літак також був перехоплений 3 травня двома F-16 Польщі.
- 29 березня повідомлялось, що італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем.
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