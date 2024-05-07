Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що 6 травня два винищувачі МіГ-29, які чергували з 22-ї бази тактичної авіації в Мальборку, перехопили та розпізнали літак РФ Іл-20.

За словами ЗС Польщі, він злетів з аеродрому в Калінінградській області та перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем з розвідувальною місією. Територію польських територіальних російський літак не порушував.

Командування додало, що цей літак також був перехоплений 3 травня двома F-16 Польщі.