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Головна Світ Італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

29 березня, 2024 п'ятниця
21:26
Світ винищувачі JAS 39 Gripen

У п'ятницю, 29 березня, італійські військово-повітряні сили заявили, що перехопили невідомі літаки, які пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, отриманою з двох джерел у оборонному відомстві Риму, це були російські літаки.

У заяві йдеться, що два перехоплення були здійснені в четвер і п'ятницю вранці італійськими винищувачами Eurofighter, що базуються на польській базі Мальборк, у рамках місії НАТО з повітряного патрулювання.

У ВПС додали, що після завершення своєї діяльності італійські літаки повернулися на польську базу, не надавши подальших подробиць.

За словами двох джерел в оборонному відомстві, російські літаки були помічені радарами, але не відповідали на радіосигнали та прохання вийти на зв'язок.

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Теги:
Росія
Польща
Італія
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