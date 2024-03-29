Італійські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
У п'ятницю, 29 березня, італійські військово-повітряні сили заявили, що перехопили невідомі літаки, які пролітали над міжнародними водами в Балтійському морі
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією, отриманою з двох джерел у оборонному відомстві Риму, це були російські літаки.
У заяві йдеться, що два перехоплення були здійснені в четвер і п'ятницю вранці італійськими винищувачами Eurofighter, що базуються на польській базі Мальборк, у рамках місії НАТО з повітряного патрулювання.
У ВПС додали, що після завершення своєї діяльності італійські літаки повернулися на польську базу, не надавши подальших подробиць.
За словами двох джерел в оборонному відомстві, російські літаки були помічені радарами, але не відповідали на радіосигнали та прохання вийти на зв'язок.
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