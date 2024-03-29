"Почекаємо розслідування": прем'єр Румунії не може підтвердити, що БПЛА, який впав у країні, є російського виробництва
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не може сказати, чи був безпілотник, який впав на території його країни, російського виробництва
Про це повідомляє Libertatea.
Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи є БПЛА, який впав поблизу кордону з Україною, російського походження, румунський прем’єр сказав: "Почекаймо розслідування. Якщо ми подивимося на кратер, то там не було вибуху, тому він не міг заподіяти шкоди, навіть якби впав в іншому районі".
Водночас він додав, що зараз немає постраждалих внаслідок інциденту й "і немає таких проблем".
"Ми сподіваємося, повторюю, бути якомога менше, або уникати цих подій, наскільки це можливо", - зазначив Чолаку.
- 29 березня на фермі у Румунії поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника.
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