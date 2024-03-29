"Почекаємо розслідування": прем'єр Румунії не може підтвердити, що БПЛА, який впав у країні, є російського виробництва

Про це повідомляє Libertatea.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, чи є БПЛА, який впав поблизу кордону з Україною, російського походження, румунський прем’єр сказав: "Почекаймо розслідування. Якщо ми подивимося на кратер, то там не було вибуху, тому він не міг заподіяти шкоди, навіть якби впав в іншому районі".

Водночас він додав, що зараз немає постраждалих внаслідок інциденту й "і немає таких проблем".

"Ми сподіваємося, повторюю, бути якомога менше, або уникати цих подій, наскільки це можливо", - зазначив Чолаку.