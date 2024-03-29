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У Румунії біля українського кордону знайшли фрагменти безпілотника

29 березня, 2024 п'ятниця
11:37
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На фермі у Румунії поблизу кордону з Україною знайшли фрагменти безпілотника

Про це повідомляє Sky News з посиланням на міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що ферма розташована біля річки Дунай, яка розділяє Україну та Румунію на південно-західному краю України.

Кілька армійських пошукових груп були направлені на острів Великий Браїла для розслідування, повідомляють місцеві ЗМІ. 

Місцеві жителі кажуть, що чули "дивні звуки" і поділилися кадрами, на яких видно, як дрон падає з неба. 

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"Увечері 28 березня були ідентифіковані фрагменти, які, ймовірно, потрапили від літального апарату на сільськогосподарських угіддях на острові Великий Браїла. Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування інциденту, який стався у п'ятницю, 29 березня, за спеціальними оперативними процедурами", - заявили в оборонному відомстві.

Це сталося після того, як влада Молдови заявила про три вибухи біля її кордону з Україною протягом ночі, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ.

Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою.

  • Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
  • Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою.
  • У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Румунія
російська армія
безпілотник
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2024, п'ятниця
29 березня
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