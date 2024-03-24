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OPINION

Ракета над Польщею: Європа реально боїться лаптів

Святослав Павлюк
24 березня, 2024 неділя
16:04
Погляд Святослав Павлюк

Передвеликодній допис про писанки

Турки збили русскій літак за порушення повітряного простору на 17 секунд. Поляки втретє після прольоту русской ракети "запускають необхідні процедури та повідомляють союзників".

Для гопників це пряме підтвердження що можна блефувати і утримувати ініціативу нападу і надалі. В Туреччині лапті літати якось чомусь перестали.

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Здорове суспільство мало б вимагати відставки міністра оборони. Це звісно винятково внутрішня справа Польщі, але якщо у військових писанки просто красіві, а не круті, то скільки б в тебе не було Петріотів і F-16, у країни є проблеми.

Для України — це чергова демонстрація того, що Європа реально боїться лаптів. Не образно, а справді боїться і ховається одні за одних.

P.S. Я навіть не буду злословити про геройське блокування українських вантажівок.

Джерело

Про автора. Святослав Павлюк, експерт, виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України, член Нестерівської групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ППО
НАТО
ракетний удар
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