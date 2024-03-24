Турки збили русскій літак за порушення повітряного простору на 17 секунд. Поляки втретє після прольоту русской ракети "запускають необхідні процедури та повідомляють союзників".

Для гопників це пряме підтвердження що можна блефувати і утримувати ініціативу нападу і надалі. В Туреччині лапті літати якось чомусь перестали.

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Здорове суспільство мало б вимагати відставки міністра оборони. Це звісно винятково внутрішня справа Польщі, але якщо у військових писанки просто красіві, а не круті, то скільки б в тебе не було Петріотів і F-16, у країни є проблеми.

Для України — це чергова демонстрація того, що Європа реально боїться лаптів. Не образно, а справді боїться і ховається одні за одних.

P.S. Я навіть не буду злословити про геройське блокування українських вантажівок.

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Про автора. Святослав Павлюк, експерт, виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України, член Нестерівської групи

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