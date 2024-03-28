Росія атакує "шахедами" зі сходу та півдня. Ситуація увечері 28 березня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака зі сходу

Про загрозу атаки ударних БПЛА для Сумщини стало відомо 20:36. Перед тим в області була оголошена повітряна тривога, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-західному напрямку.

З території Сумської області дрони полетіли у напрямку Харківщини, Чернігівщини та Полтавщини – і далі на південний захід. Згодом з Полтавщини дрони попрямували у напрямку Черкащини. А з Чернігівщини і Сумщини - у південно-західному напрямку. Також група шахедів перебувала на межі Харківської та Дніпропетровської областей.

Атака з півдня

Близько 21:30 почалася атака з півдня. "Шахеди" з Херсонщини рухались у північно-західному напрямку. Загроза удару була також у Запорізькій та Дніпропетровській області.

Також група ударних БПЛА перебувала на Миколаївщині й рухалась у напрямку Кіровоградської області. А зі Запорізького та Херсонського напрямків дрони скерували на Дніпропетровщину.

О 22:10 ПС ЗСУ повідомили про загрозу "шахедів" на Київщині.

