Росія атакує "шахедами" зі сходу та півдня. Ситуація увечері 28 березня
Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів" у напрямку східних та південних областей України - ворожі дрони рухаються на південний захід
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Атака зі сходу
Про загрозу атаки ударних БПЛА для Сумщини стало відомо 20:36. Перед тим в області була оголошена повітряна тривога, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-західному напрямку.
З території Сумської області дрони полетіли у напрямку Харківщини, Чернігівщини та Полтавщини – і далі на південний захід. Згодом з Полтавщини дрони попрямували у напрямку Черкащини. А з Чернігівщини і Сумщини - у південно-західному напрямку. Також група шахедів перебувала на межі Харківської та Дніпропетровської областей.
Атака з півдня
Близько 21:30 почалася атака з півдня. "Шахеди" з Херсонщини рухались у північно-західному напрямку. Загроза удару була також у Запорізькій та Дніпропетровській області.
Також група ударних БПЛА перебувала на Миколаївщині й рухалась у напрямку Кіровоградської області. А зі Запорізького та Херсонського напрямків дрони скерували на Дніпропетровщину.
О 22:10 ПС ЗСУ повідомили про загрозу "шахедів" на Київщині.
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