Росіяни відкрили вогонь по таксі у Херсоні: водій загинув, пасажирів поранено
Російські окупанти у четвер, 28 березня, відкрили вогонь по таксі у Херсоні. Внаслідок атаки загинув водій, двоє пасажирів зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.
Прокудін додав, що постраждали також пасажири таксі: 36-річного чоловіка та 39-річну жінку з пораненнями доставили до лікарні. Їм надають допомогу.
- 28 березня росіяни обстріляли село Михайлівка Херсонської області. Коли поліцейські прибули на допомогу місцевим мешканцям, окупанти атакували і їх.
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