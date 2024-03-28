Росіяни відкрили вогонь по таксі у Херсоні: водій загинув, пасажирів поранено

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він.

Прокудін додав, що постраждали також пасажири таксі: 36-річного чоловіка та 39-річну жінку з пораненнями доставили до лікарні. Їм надають допомогу.