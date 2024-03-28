Росіяни атакували з мінометів поліцейських, які прибули на місце обстрілу на Херсонщині
Росіяни обстріляли село Михайлівка Херсонської області. Коли поліцейські прибули на допомогу місцевим мешканцям, окупанти атакували і їх
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"З різного озброєння окупанти атакували Михайлівку. Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна", - йдеться у повідомленні.
"Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь", - додали у поліції.
Зазначається, що у коротких перервах між обстрілами правоохоронцям на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло його загиблої дружини.
- РФ 28 березня атакувала село у Куп'янському районі Харківської області, внаслідок чого загинула жінка й дістав поранення чоловік.
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