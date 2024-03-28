Росіяни атакували з мінометів поліцейських, які прибули на місце обстрілу на Херсонщині

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"З різного озброєння окупанти атакували Михайлівку. Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна", - йдеться у повідомленні.

"Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь", - додали у поліції.

Зазначається, що у коротких перервах між обстрілами правоохоронцям на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло його загиблої дружини.