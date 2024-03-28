Росіяни вдарили по селу на Харківщині: вбили жінку та поранили чоловіка

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вказано, що окупанти атакували село Моначинівка Куп’янського району. Через російський обстріл загинула 57-річна місцева мешканка.

"Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога. Деталі та обставини встановлюються", - написав Синєгубов.