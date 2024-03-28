Росіяни вдарили по селу на Харківщині: вбили жінку та поранили чоловіка
Російська окупаційна армія у четвер, 28 березня, атакувала село у Куп'янському районі Харківської області, внаслідок чого загинула жінка та зазнав поранень чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вказано, що окупанти атакували село Моначинівка Куп’янського району. Через російський обстріл загинула 57-річна місцева мешканка.
"Жінка від отриманих поранень померла по дорозі в лікарню. Також травмований її чоловік. Йому надається необхідна меддопомога. Деталі та обставини встановлюються", - написав Синєгубов.
- 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області. Унаслідок російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик. Крім того, окупанти пошкодили дитячий садок і житлові будинки.
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