На Харківщині росіяни вбили 12-річну дитину, пошкодили дитсадок і житлові будинки

Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура.

Унаслідок російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик. Крім того, окупанти пошкодили дитячий садок і житлові будинки.

Керівник Борівської СВА Олександр Тертишний у коментарі Суспільному уточнив, що дитина зазнала уламкових поранень і померла в лікарні.

"Хлопець з батьками саме підходив до свого будинку, коли прилетіло. Хлопчика поранило, його забрали до лікарні у тяжкому стані, але, на жаль, смертельно. Це вулиця, на якій тільки житлова забудова, й ось по ній стріляли", - розповів Тертишний.

За словами керівника СВА, по селищу було два влучання: біля дитячого садочку та поблизу житлової двоповерхівки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).