На Харківщині росіяни вбили 12-річну дитину, пошкодили дитсадок і житлові будинки
У середу, 27 березня, близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області
Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура.
Унаслідок російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик. Крім того, окупанти пошкодили дитячий садок і житлові будинки.
Керівник Борівської СВА Олександр Тертишний у коментарі Суспільному уточнив, що дитина зазнала уламкових поранень і померла в лікарні.
"Хлопець з батьками саме підходив до свого будинку, коли прилетіло. Хлопчика поранило, його забрали до лікарні у тяжкому стані, але, на жаль, смертельно. Це вулиця, на якій тільки житлова забудова, й ось по ній стріляли", - розповів Тертишний.
За словами керівника СВА, по селищу було два влучання: біля дитячого садочку та поблизу житлової двоповерхівки.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
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