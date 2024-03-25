Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою

Про це повідомляє Sky News.

Польща вимагала пояснень від Росії після того, як одна з її ракет увійшла в польський повітряний простір під час масштабного ракетного удару по Україні вранці 24 березня.

Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава має намір вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, адже він не прийшов 25 березня до міністерства на виклик.

Дипломатична нота буде направлена іншим способом, повідомили в МЗС.