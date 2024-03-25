Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
Посол Росії в Польщі не прибув до міністерства закордонних справ країни попри виклик після інциденту з російською ракетою, яка перетнула повітряний простір Польщі
Про це повідомляє Sky News.
Польща вимагала пояснень від Росії після того, як одна з її ракет увійшла в польський повітряний простір під час масштабного ракетного удару по Україні вранці 24 березня.
Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава має намір вручити ноту протесту російському послу Сергію Андрєєву, адже він не прийшов 25 березня до міністерства на виклик.
Дипломатична нота буде направлена іншим способом, повідомили в МЗС.
- 24 березня під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
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