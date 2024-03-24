У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною

Про це пише RMF FM.

"Протиповітряна оборона України засвоїла, що більшість російських ракет прилітає зі сходу чи півночі, а захисники менше очікують атаки із Заходу. Тому РФ свідомо маневрує своїми ракетами так, щоб вони робили коло і вражали цілі в західній частині України", - сказав Горишевський.

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За його словами, рішення не збивати ракету прийняв оперативний командувач збройних сил: "Рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір".

Він наголосив, що спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців. Водночас, якщо ракета прямувала б вглиб Польщі, рішення про її збиття могло бути прийняте парами чергуючих літаків F-16.