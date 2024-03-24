У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною
Речник Оперативного командування збройних сил, підполковник Яцек Горишевський заявив, що російську ракету, яка залітала на територію країни, було б ризиковано збивати
Про це пише RMF FM.
"Протиповітряна оборона України засвоїла, що більшість російських ракет прилітає зі сходу чи півночі, а захисники менше очікують атаки із Заходу. Тому РФ свідомо маневрує своїми ракетами так, щоб вони робили коло і вражали цілі в західній частині України", - сказав Горишевський.
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За його словами, рішення не збивати ракету прийняв оперативний командувач збройних сил: "Рішення було прийнято на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір".
Він наголосив, що спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців. Водночас, якщо ракета прямувала б вглиб Польщі, рішення про її збиття могло бути прийняте парами чергуючих літаків F-16.
- Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала свою та союзницьку авіацію. МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень він РФ за черговий такий інцидент.
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