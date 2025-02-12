Угорщина виділяє 1 млн євро армії Лівану, "замість постачання зброї в Україну", - Сіярто

Про це повідомляє Telex.

"Замість поставок зброї в Україну Угорщина підтримує ліванську армію 400 мільйонами форинтів (1 млн євро, - ред.)", - йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини.

Сійярто підкреслив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.

"Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо перерахувати суму, яку потрібно заплатити туди в інше місце", – сказав голова МЗС Угорщини.