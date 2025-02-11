Це спільна гра проти США: дипломат Огризко про візит Сі Цзіньпіна 9 травня до Москви

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо візиту Сі Цзіньпіна 9 травня до Москви, думаю, що це спільна гра проти американців, і ця гра - показова. Сі разом з Путіним хочуть сказати Західному світу: "Ми ще живі й будемо з вами боротися". На мою думку, це позитив для того, щоб на Заході нарешті зрозуміли, що Китай так само є одним з елементів цієї осі зла. А коли Трамп говорить, що він з Сі чудово розмовляв, то це було вже давно, а сьогодні Китай реально допомагає Росії у війні проти України", - зауважив дипломат.

На його думку, цей візит очільника Китаю до Москви, можливо, нарешті дасть остаточне розуміння Трампу, що Сі не на його боці, а на боці варварів та злодіїв.

"Якщо Трамп бачить в Китаї свого головного конкурента, то треба робити все, щоб його ослаблювати, в тому числі вибиваючи по одному, як куріпок на полюванні, васалів Китаю: Росію, Північну Корею та Іран. А щодо Кім Чен Ина, Трамп живе спогадами п'ятирічної давнини, коли йому щось вдавалося і він ручкався з Кімом, але КНДР вже після цього пішла шляхом переозброєння, набуваючи іншої якості, яка тепер загрожує і США", - резюмував Володимир Огризко.