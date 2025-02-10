Сі Цзіньпін погодився приїхати в Москву на святкування Дня перемоги
Президент Китаю Сі Цзіньпін погодився взяти участь у святкуванні Дня перемоги, яке відбудеться в Москві 9 травня 2025 року
Про це повідомив посол Росії у Китаї Ігор Моргулов, пишуть ТАСС і Reuters.
"Голова КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь в урочистостях 9 травня в Москві з нагоди 80-річчя перемоги", - заявив Моргулов.
Він також додав, що Сі Цзіньпін у відповідь запросив російського диктатора Володимира Путіна в Китай на святкування річниці закінчення Другої світової війни, яке заплановано на вересень.
- Раніше у Кремлі заявляли, що запросили "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку у РФ називають "Великою вітчизняною війною". Зокрема, на святкування у Москві пообіцяли приїхати президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Також на параді планував побувати і президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.
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