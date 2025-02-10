Сі Цзіньпін погодився приїхати в Москву на святкування Дня перемоги

Раніше у Кремлі заявляли, що запросили "багато країн" взяти участь у святкуванні 80-ї річниці закінчення війни, яку у РФ називають "Великою вітчизняною війною". Зокрема, на святкування у Москві пообіцяли приїхати президент Сербії Александар Вучич та премʼєр-міністр Словаччини

Роберт Фіцо

. Також на параді планував побувати і президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва.