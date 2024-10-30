"Мій особистий обов'язок": Фіцо заявив про намір приїхати в Москву на парад 9 травня
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви для участі у відзначенні російського Дня перемоги у 2025 році
Про це пише російське агентство ТАСС.
В інтервʼю російської пропагандистської програми "60 хвилин" на питання, чи хотів би Фіцо приїхати до Москви на 9 травня, той відповів ствердно і назвав це своїм обов'язком.
"Так, я буду дуже радий... Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед - перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - заявив премʼєр Словаччини.
- Також раніше Фіцо заявив, що План перемоги президента України Володимира Зеленського є суперечливим, висловивши сумніви, що членство Києва в НАТО є хорошою ідеєю.
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