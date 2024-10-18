"Може спровокувати Третю світову війну": Фіцо назвав План перемоги Зеленського суперечливим

Про це повідомляє TASR.

Виступаючи після саміту ЄС у Брюсселі, де обговорювали ситуацію в Україні, Фіцо підкреслив свою підтримку європейської інтеграції України.

Однак, на його думку, членство в НАТО, яке є одним з пунктів Плану перемоги Зеленського, може спровокувати Третю світову війну.

За його словами, це суперечливий план, саме тому Європейська Рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Очільник словацького уряду заявив, що йому не подобаються пропозиції, які, на його переконання, провокують відкриті дебати, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет середньої дальності, здатних вражати цілі на російській території.

Фіцо наголосив на неприпустимості російської агресії проти України, але закликав до більш зваженої та обережної політики, спрямованої на припинення воєнних дій та надання гуманітарної допомоги населенню, а не на ескалацію конфлікту.

"Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія очолюваного мною уряду залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовній і раціональній співпраці з Україною, результатом якої має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують", - пояснив Фіцо.