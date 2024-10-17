Зеленський провів перемовини з премʼєром Словаччини Фіцо на полях зустрічі Євроради

Про це він розповів журналістам після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає "Європейська правда".

Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс "не буде безплатним" і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.



Український президент підтвердив розмову зі словацьким премʼєром, однак додав, що її подробиці залишаться "між ними".



"Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити", - сказав Зеленський.

Також він додав, що задоволений, що між Києвом і Братиславою залишається діалог.

16 жовтня премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що війна РФ проти України може "дуже швидко" закінчитися. Водночас він очікує, що терміни, коли це може статися, вкаже засідання Європейської ради.





