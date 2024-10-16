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Премʼєр Словаччини Фіцо вважає, що ймовірність закінчення війни в Україні в короткотривалий термін "дуже висока"

Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
15:39
Світ Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що війна РФ проти України може "дуже швидко" закінчитися. Водночас він очікує, що терміни, коли це може статися, вкаже засідання Європейської ради

Зміст

Про це повідомляє TASR.

"Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час є дуже високою", - сказав премʼєр. 

Фіцо очікує, що на засіданні Європейської ради вкажуть, коли це може статися, адже "несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО".

Водночас словацький премʼєр висловив думку, що запрошення не буде "безкоштовним".

Фіцо наголосив: його уряд підтримує територіальну цілісність України та будь-який мирний план для закінчення війни. За його словами, тема мирних переговорів порушуватиметься під час його майбутнього візиту до Китаю.

Також очільник словацького уряду додав, що він завжди прагнув збалансованих відносин з Москвою. Фіцо вважає, що потрібно "змиритися" з тим, що росіяни не підуть з тимчасово окупованого Криму та інших українських територій, таких як Донецьк та Луганськ. Він вважає, що РФ захоплює більше територій і "конфлікт не має військового вирішення".

Водночас премʼєр Словаччини наголосив, що очікує від України співпраці стосовно імпорту нафти і газу до його держави.

"Я відмовляюся імпортувати нафту звідкись з Адріатики... Наш обов'язок – забезпечити, щоб транзит через Словаччину продовжувався, щоб транзит через Україну продовжувався, чи це нафти чи газу", – сказав Фіцо.

  • 3 жовтня Фіцо заявив про бажання відновити "нормальні відносини" з РФ після закінчення війни в Україні, додавши, що "Європейському Союзу потрібна Російська Федерація".
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Словаччина
Війна з Росією
НАТО
Світ про Україну
Роберт Фіцо
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