Звинувачення викладачів творчих вишів у харасменті: юристки пояснили, яка відповідальність передбачена за сексуальні домагання

Про це юристки "ЮрФем: підтримки" розповіли Еспресо.

Колишні й нинішні студенти й студентки, а також працівники театрів, які повідомили в соцмережах про насильство у рамках флешмобу #немовчи, звернулися на лінію правничої допомоги "ЮрФем: підтримка". Юридичну допомогу у цих справах надають адвокатки Людмила Вигівська та Олена Довганич.

Як повідомили у "ЮрФем: підтримці", уже наприкінці січня подано 3 заяви до поліції про вчинення злочину. За ними зареєстроване кримінальне провадження. Розпочато слідство.

"Варто розуміти різницю між сексуальними домаганнями, за які передбачена адміністративна відповідальність, та сексуальним насильством, за яке передбачено кримінальну відповідальність. До прикладу, сексуальні домагання можуть проявлятись через небажані повідомлення сексуального змісту, прохання надіслати оголені фото, доторки до вашого тіла без дозволу тощо. Що стосується сексуального насильства, то це насильницькі дії сексуального характеру, які не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи. Наприклад, дотики до статевих органів без вашої згоди, небажані поцілунки чи демонстрація оголеного тіла тощо", - уточнила Юлія Нікітіна, координаторка лінії правової допомоги "ЮрФем: підтримка".

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Вони поділилися, що на лінію правничої допомоги звернулось багато дівчат, які повідомили, що вони зазнали сексуальних домагань від викладача Андрія Білоуса.

"Проте, на жаль, строки давності притягнення до адміністративної відповідальності вже минули, тому на сьогодні ми подали три заяви про вчинення кримінального правопорушення, адже у випадку кримінальної відповідальності строки набагато більші", — пояснила юристка.

Керівниця "ЮрФем" Христина Кіт під час "Єдиного марафону" зазначила, що вони беруть справи сексуального насильства на супровід.

"Ми розуміємо, що фактично ті, хто пережили сексуальне насильство – чи це домагання, чи зґвалтування — вони зіштовхуються зі значними бар’єрами на цьому шляху, коли хочуть повідомити про це, особливо коли пройшов значний строк з того часу, коли це було вчинено. І чому часто правоохоронці не так активно беруться за ці справи, відкривають кримінальні провадження? Вся справа в доказах: "твої слова – проти моїх слів" медичних доказів немає, листування немає, як цю справу розслідувати й доказувати. І ми намагаємось зараз змінити підхід у правоохоронців: з доказів перемістити фокус на людину, яка пережила травму, і її потреби. Вона має право на доступ до правосуддя і допомогу (...). І не звертайте увагу на те, що правоохоронці вам кажуть: "А які ще є докази?". Це їхній обов’язок ці докази знайти. Вони мають зареєструвати заяву. І ваші свідчення є важливими. Навіть якщо вони є єдиними. Бо, як показала ситуація з театром, коли одна людина наважилась і про це дізнались, інші підключились і сказали, що я теж пережила чи пережив сексуальне насильство", – наголосила Кіт.