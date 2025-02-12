Ілон Маск замість публічної фінансової декларації подасть "конфіденційний звіт"
Голова Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск замість публічної декларації про свій фінансовий стан подасть "конфіденційний звіт"
Про це повідомляє CNN.
У Білому домі заявили, що Ілону Маску не потрібно буде подавати публічну фінансову інформацію.
Маск, чиї компанії мають державні контракти на мільярди доларів, зараз перебуває в процесі демонтажу багатьох частин федерального уряду через ініціативу Департаменту ефективності уряду.
"Як неоплачуваний спеціальний державний службовець, який не є офіцером комісії, він подаватиме конфіденційний звіт про розкриття фінансової інформації згідно з нормою", — сказав представник Білого дому.
- Американський мільярдер Ілон Маск очолив групу інвесторів, які прагнуть придбати компанію-розробника ChatGPT OpenAI: вони пропонують 97,4 мільярда доларів.
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