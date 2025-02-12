Ілон Маск замість публічної фінансової декларації подасть "конфіденційний звіт"

Про це повідомляє CNN.

У Білому домі заявили, що Ілону Маску не потрібно буде подавати публічну фінансову інформацію.

Маск, чиї компанії мають державні контракти на мільярди доларів, зараз перебуває в процесі демонтажу багатьох частин федерального уряду через ініціативу Департаменту ефективності уряду.

"Як неоплачуваний спеціальний державний службовець, який не є офіцером комісії, він подаватиме конфіденційний звіт про розкриття фінансової інформації згідно з нормою", — сказав представник Білого дому.