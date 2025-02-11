Група інвесторів на чолі з Маском хочуть придбати OpenAI за $97,4 млрд, - ЗМІ
Американський мільярдер Ілон Маск очолив групу інвесторів, які прагнуть придбати компанію-розробника ChatGPT OpenAI: вони пропонують 97,4 мільярда доларів
Про це пише The New York Times.
Вказано, що серед інвесторів, які виступають з пропозицією купівлі некомерційної організації, яка контролює OpenAI, Vy Capital і Xai, компанія штучного інтелекту Маска, а також голлівудський брокер Арі Емануель.
У OpenAI відмовилися коментувати цю пропозицію. Джерела видання повідомляють, що компанія ще не бачила пропозиції.
Водночас виконавчий директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці у соцмережі Х, власником якої є Маск, написав: "Ні, дякую, але ми купимо Twitter за 9,74 мільярда доларів, якщо ви хочете".
У відповідь на це Маск назвав Альтмана шахраєм.
- Раніше Маск заявив, що не має наміру купувати TikTok, який підлягає забороні у США через занепокоєння з приводу національної безпеки та його зв’язків з китайським власником, компанією ByteDance Ltd.
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